Formand Thor Stadil og adm. direktør Christian Stadil - far og søn – i Thornico Gruppen kan grine hele vejen til banken.

I 2018 leverede makkerparret nemlig en tocifret vækst i omsætningen, som har resulteret i et nettoresultat på 224 millioner kroner.

Og den flotte udvikling fortsætter, skriver Finans.

Forretningskonglomeratet har haft så flot et første kvartal af 2019, at forventningerne for året er blevet opjusteret.

Thornico Gruppen har en bred vifte af firmaer under sig, som blandt andet tæller Hummel og Hartmann, men de gør det også indenfor fødevarer, ejendomme, shipping og emballage.

Christian Stadil blev folkeeje som en af løverne i det populære DR-program 'Løvens Hule', hvor han beredvilligt investerede i håbefulde danskeres opstartsvirksomheder.

I femte sæson af programmet må iværksætterne dog kigge langt efter Hummelmilliardæren, som ikke kommer til at deltage.

Det skrev han på Instagram tilbage i maj, hvor han med sin kendte ’catchfrase’ fra programmet sagde:

'Og af den grund.... er jeg desværre ude af Løvens Hule sæson 5.'

Det er netop, fordi det går så godt i Thornico Gruppen, at han er sprunget fra programmet.

Han har investeret i fire nye selskaber samtidig med at han og hans hustru, Alice, venter deres fjerde barn indenfor en måneds tid.

Stadils afløser er den frederikshavnske iværksætter Jacob Risgaard, der er medejer af netbutikken Coolshop.