Antallet af skabte job uden for landbruget i USA var i juli næsten præcis, hvad økonomer havde forventet.

Der blev skabt 164.000 job uden for landbruget i USA i juli.

Det viser det såkaldte kongetal ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det var næsten præcis, hvad økonomer havde forventet. Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg var det forventet, at der ville blive skabt 165.000 job. Tallet lød i juni på 224.000 job.

Dansk Industri kalder julis kongetal for en "stærk jobrapport".

- Endnu en måned med flere nye job i USA. Det er gode nyheder fra amerikansk økonomi og godt nyt for danske virksomheder, som årligt sender varer og tjenester til en værdi af 135 milliarder kroner over Atlanten til det amerikanske marked, siger cheføkonom Morten Granzau fra Dansk Industri.

Det pæne kongetal kommer på et ellers uroligt tidspunkt, hvor USA's præsident, Donald Trump, blandt andet udkæmper en handelsstrid med Kina.

- Trods endnu en kedelig eskalation af handelskrig og toldmure mellem USA og Kina, så er den solide amerikanske jobskabelse også godt nyt for dansk økonomi, siger Bo Sandberg, cheføkonom ved Dansk Byggeri.

Kongetallet betragtes som en strømpil for verdensøkonomien. Det får derfor stor opmærksomhed blandt økonomer.

Går det godt hos amerikanerne, er det godt for Europa. Dermed er det også godt for Danmark, der har mange virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

