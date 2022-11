Lyt til artiklen

Investeringsselskabet Galois Capital er havnet i seriøse problemer, efter kryptobørsen FTX har søgt konkursbeskyttelse.

Lige nu står investorerne hos Galois Capital til at miste omkring 100 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 718 millioner danske kroner, hvis det ikke lykkes hedgefonden at hive flere penge ud af kryptobørsen FTX.

I et brev til sine investorer skriver Galois Capital medstifteren Kevin Zhou, at de kun har nået at redde nogle af pengene, inden FTX kollapsede.

Det skriver Financial Times.

»Jeg er dybt ked af, at vi nu står i den her nuværende situation,« skriver Kevin Zhou i brevet.

Op mod halvdelen af Galois Capitals investeringer var bundet op i den krakkede børs.

Kevin Zhou blev tidligere på året kendt for at forudsige et andet stort krak inden for krypto-verdenen.

Financial Times skriver, at han forudså kryptovalutaen Lunars fald. Dengang nåede han at hive hedgefondens penge ud i tide og reddede dermed Galois Capital.

Men denne gang var han ikke lige så heldig.

I brevet skriver han videre, at det vil tage flere år for dem at genvinde den samme procentdel af pengene, som de har mistet.

»Vi vil arbejde utrætteligt for at maksimere vores chancer for at genvinde den tabte kapital,« står der i brevet ifølge Financial Times.

Investeringsselskabet er langt fra de eneste, der er kommet i klemme, efter den populære børs tidligere på ugen kom i problemer.

Her kom det frem, at FTX manglede penge.

Samtidig trak stifter og direktør Sam Bankman-Fried sig fra sin stilling.

Det fik flere investorer til at forsøge at redde, hvad de kunne fra den konkurstruet børs.

Der er nu igangsat en såkaldt chapter 11-proces for FTX og 130 andre selskaber, der er forbundet til børsen.

»Igen, jeg er meget ked af, at det er endt, hvor det er,« skriver virksomhedens grundlægger i et af en række tweets.

Virksomheden har den seneste uge kæmpet for at få samlet flere milliarder dollar sammen til at redde selskabet, fordi mange kunder hævede den valuta, de havde stående på børsen.