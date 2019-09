Ejeren af designfirmaet By Lassen, Søren Lassen, har ladet en del af sin koncern går konkurs.

Det er producenten bag den kendte Kubus-lysestage, Brødrene Jørgensen Components, der er taget under konkursbehandling.

Det sker ved skifteretten i Holstebro. Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

Advokat Flemming Bastholm fortæller, at selskabet har haft problemer gennem noget tid. Det skriver finans.dk.

Den berømte lysestage. Foto: Asger Ladefoged

Brødrene Jørgensen Components producerer for designvirksomheden By Lassen.

Flemming Bastholm fortæller dog, at By Lassen kun vil blive påvirket en smule af konkursen, da det er en lille del af deres produktion, de får produceret hos Brødrene Jørgensen Components.

Han tilføjer, at det nu gælder om at finde en investor, der vil købe Brødrene Jørgensen Components, så man kan redde nogle arbejdspladser.

Ifølge finans.dk er 25 ansatte sendt hjem grundet konkursen.

Søren Lassen, der ejer Brødrene Jørgensen Components, ejer ligeledes By Lassen. Foto: Asger Ladefoged

Brødrene Jørgensen Components havde i 2018 et underskud efter skat på næsten 10 mio. kr. Det er mere end ti gange værre end året før.

By Lassen havde et noget bedre regnskabsår med et overskud på 5,3 mio. kr.

Søren Lassen ejer både Brødrene Jørgensen Components og By Lassen.

Han er barnebarn af Mogens Lassen, der skabte den kendte Kubus-lysestage i sin tid.