Myndigheder ser på, om man kan afskaffe 30-minutters-reglen. En ændring kan dog betyde færre indendørs gæster.

Statens Serum Institut (SSI) er torsdag ved at regne på en model, der kan betyde en afsked med den omstridte bordbestillingsregel.

Reglen, der betyder, at gæster skal bestille bord, mindst 30 minutter inden de besøger en restaurant eller bar, har fået tung kritik fra restaurationer og flere af Folketingets partier for at være for rigid.

Ifølge erhvervsmediet Finans oplyser brancheorganisationen Horesta, at SSI er ved at regne på en model, der kan erstatte det omstridte reservationskrav.

Mediet erfarer fra unavngivne kilder, at modellen vil betyde, at man blandt andet vil "reducere antallet af tilladte indendørs gæster afhængig af, om man råder over et bookingsystem eller ej".

Administrerende direktør i Horesta Katia K. Østergaard afviser at kommentere modellens indhold.

- Der er præsenteret en løsning, og der bliver nu regnet på, om den er sundhedsmæssig forsvarlig, siger hun.

/ritzau/