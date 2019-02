Flere lytter til og betaler for musik på Spotify, der i 2018 rundede 200 millioner brugere på verdensplan.

Selv om antallet af brugere hos Spotify steg med 29 procent til 207 millioner i 2018, har den populære streamingtjeneste fortsat underskud.

Den svenske streamingtjeneste kommer ud af 2018 med et minus på 582 millioner kroner. Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Det er dog en kraftig forbedring fra 2017, hvor Spotify tabte omkring ti milliarder kroner.

Selskabets omsætning er i det forløbne år steget med knap 29 procent til 39,3 milliarder kroner.

Lidt under halvdelen af Spotifys brugere betaler et månedligt abonnement for at lytte til musikken. De resterende må i stedet lytte til reklamer mellem numrene.

Spotify har nu brugere i 78 lande på verdensplan og er ifølge Reuters den mest populære musikstreamingtjeneste på kloden.

Den største konkurrent er Apple Music, der blev stiftet i 2015 og har 50 millioner betalende abonnenter.

I år venter Spotify at få mellem 38 og 58 millioner nye brugere, men det ventes ikke at udløse en pengeregn til selskabet.

Spotify har tidligere meldt ud, at vækst er prioriteret over indtjening.

Den strategi vil sætte sit præg på resultaterne i år, hvor der ventes et minus, som kan løbe op i 2,7 milliarder kroner.

Spotify blev stiftet af de to svenskere Daniel Ek og Martin Lorentzon i 2006 og gik i luften i en række europæiske lande i 2008. I 2011 gik Spotify ind på det danske marked.

Sidste år blev selskabet børsnoteret til en markedsværdi på 23,5 milliarder dollar på børsen i New York.

Siden da har det dog ikke været den store fest for aktionærerne, der har måttet se aktiekursen faldet med omkring seks procent.

