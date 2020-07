Stigende udgifter til at aflønne medarbejdere har i andet kvartal været med til at give Spotify underskud.

Et stigende antal brugere har i andet kvartal ikke været nok til at give overskud på driften hos Spotify.

I kvartalet har streamingtjenesten med de svenske rødder tabt 1,2 milliarder kroner på driften. Det viser halvårsregnskabet fra Spotify.

Det milliardstore driftsunderskud er kommet, på trods af at Spotify faktisk har fået flere brugere.

I andet kvartal har Spotify haft 299 millioner aktive brugere om måneden. Det er 29 procent flere end samme kvartal sidste år.

Streamingtjenesten har også haft flere betalende brugere i forhold til sidste år.

Det er en rigtig god udvikling for selskabet, da de betalende brugere sammen med reklameindtægter udgør hovedindtægterne for Spotify.

Samlet er omsætningen i andet kvartal også steget til 14,1 milliarder kroner. Det er 13 procent højere end samme kvartal året før.

Størstedelen af omsætningen ender dog hos kunstnere og rettighedshavere bag den musik, som Spotify tilbyder sine brugere. Beløbet er steget i andet kvartal.

Samtidig skal årsagen til, at det ikke er lykkedes at forbedre indtjeningen, findes i markant stigende udgifter for Spotify.

Driftsomkostningerne i andet kvartalet er endt på 4,8 milliarder kroner. Det er 48 procent højere end det tilsvarende kvartal sidste år.

Ifølge Spotify skyldes de større udgifter en særlig slags aflønning til de ansatte, som er tæt forbundet til selskabets aktiekurs.

Kort fortalt kan medarbejderne se frem til flere penge mellem hænderne, hvis aktiekursen stiger. Hvis aktiekursen omvendt falder, så er der mindre at glæde sig til for medarbejderne.

Og fordi Spotifys aktiekurs har været stærkt stigende i løbet af andet kvartal, har selskabet altså skulle bruge flere penge på at aflønne medarbejderne.

/ritzau/