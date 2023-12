Beskeden om at Spotify skiller sig af med omkring 17 procent af ansatte kommer på trods af økonomisk fremgang.

Streamingtjenesten Spotify vil reducere antallet af ansatte med omkring 17 procent.

Det har chefen for Spotify og en af stifterne af den svenske streamingtjeneste, Daniel Ek, meddelt de ansatte i et brev mandag.

- Mange smarte, talentfulde og hårdtarbejdende mennesker vil komme til at forlade os, skriver han.

Det drejer sig om 1570 medarbejdere, som fyres ifølge avisen Expressen.

Beskeden om, at hver sjette i selskabet fyres, kommer, på trods af at Spotify har kunnet præstere flere delrapporter om fremgang.

For det er lykkedes at få flere abonnenter end ventet.

Men ifølge Spotify er der et gab mellem de finansielle mål og det, som det koster at drive tjenesten.

- Den økonomiske tilvækst har aftaget dramatisk, og kapitalen er blevet dyrere. Spotify er ingen undtagelse fra disse virkeligheder, lyder det ifølge Ek.

Spotify har allerede to gange tidligere i år fyret medarbejdere. I starten af året var det 600 medarbejdere. I juni var det 200.

Selskabet fik i tredje kvartal i år et overraskende overskud på 32 millioner euro (239 millioner kroner) efter tidligere at have præsenteret store underskud.

I samme kvartal sidste år tabte Spotify 228 millioner euro (1,7 milliarder kroner).

- Jeg er med på, at for mange fremstår en nedskæring af denne størrelse som uventet stor i forhold til den positive (kvartal) opgørelse og vores præstation, lyder det videre i Eks brev til medarbejderne.

I sommer rundede Spotify 220 millioner abonnenter.

Da selskabet i sommer fyrede medarbejdere, skete det med beskeden, at man ville forberede sig på "næste fase af podstrategien".

Mandag skriver Ek så, at "jeg har bestemt mig for, at et kratfuldt tag for at få vore omkostninger ned er det bedste alternativ for at nå vore mål".

Spotify blev grundlagt i 2006. Målet var primært at streame musik, og selskabet blev hurtigt verdensledende.

Men store teknologiselskaber i USA meldte sig siden på banen. Det har skærpet konkurrencen.

/ritzau/TT