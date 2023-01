Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Streamingsvirksomheden Spotify ser sig nødsaget til at fyre seks procent af sine ansatte.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg mandag morgen.

Spotify har næsten 10.000 ansatte, så det betyder, at cirka 600 stillinger nedlægges i en sparerunde.

»For at få styr på vores omkostninger, har jeg taget den svære, men nødvendige, beslutning har reducere antallet af medarbejdere,« fortæller Spotify-lederen Daniel Ek i en pressemeddelelse.

Spotify tilslutter sig en række andre teknologivirksomheder, der også har set sig nødsaget til at skære ned i omkostningerne. Amazon og Meta har allerede skåret i antallet af medarbejdere på baggrund af færre indtægter fra annoncer samt en usikker økonomisk fremtid.

Men Spotify-lederen Daniel Ek havde dog håbet på, at netop Spotify var bedre stillet.

»Som mange andre ledere håbede jeg at fastholde den stærke medvind fra pandemien og troede på, at vores brede globale forretning og lavere risiko for påvirkningen af ​​faldet i annoncering ville beskytte os,« skriver han og fortsætter:

»Set i bakspejlet var jeg for ambitiøs til at investere, før vi havde en vækst i indtægterne. Og af denne grund reducerer vi i øjeblikket vores arbejdsstyrke med cirka seks procent på tværs af virksomheden. Jeg tager det fulde ansvar for de tiltag, der fik os her i dag.«