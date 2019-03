Lars Seier køber over en femtedel af Parken. Sportshjertet er en del af forklaringen, vurderer sportsøkonom.

Lars Seier Christensen har primært valgt at investere i Parken Sport & Entertainment, der ejer FC København, af økonomiske grunde.

Men rigmandens sportshjerte har også spillet ind.

Det vurderer sportsøkonom hos Deloitte Jesper Jørgensen.

- Lars Seier har tidligere udtrykt, at han har et hjerte for FCK. Med hjertet har han kunnet se, at der var en god mulighed for at være med til at præge og udvikle og også gøre en økonomisk god forretning.

- Det overvejende er det økonomiske. Godt nok har han et sportshjerte og er villig til at tage nogle risikovillige investeringer. Men den sunde fornuft er med i den her investering. Det er der ingen tvivl om, siger Jesper Jørgensen.

Seier Capital, der er 100 procent ejet af Lars Seier Christensen, har i alt købt 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment. Det oplyser selskabet mandag via fondsbørsen.

Men FC København-fans skal ikke bekymre sig for, at rigmanden, der ejer ishockeyholdet Rungsted Seier Capital, kommer til at blande sig i den sportslige del af forretningen.

Det vurderer Jesper Jørgensen.

- På det rent sportslige vil han holde sig væk. Han vil ikke begynde at sætte holdet. Jeg kan slet ikke forestille mig, at han vil blande sig og fortælle Ståle Solbakken (FCK's manager, red.), hvordan han skal sætte holdet.

- Så tror jeg, at Ståle vil forlade klubben ret hurtigt, siger sportsøkonomen.

Lars Seier kommer med sin investering heller ikke til at ændre på, hvordan Parken Sport & Entertainment bliver drevet, selv om han ifølge Jesper Jørgensen "selvfølgelig" vil sætte sit præg på, hvordan selskabet skal udvikle sig.

LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, har solgt alle sine aktier i Parken.

Med LD ude er ejerskabet af Parken Sport & Entertainment, der har en markedsværdi på en lille milliard, fordelt mellem Lars Seier Christensen, storaktionær Erik Skjærbæk og rigmanden Karl Peter Sørensen.

/ritzau/