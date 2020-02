Det ser sort ud for Nordens største forhandler af sportstøj og fritidsudstyr XXL. Sportskædens aktier er fredag i frit fald på børsen i Olso.

Da Oslo Børs åbnede fredag morgen, faldt XXL-aktien 18 procent, skriver det norske finansmedie Børsen.

Ifølge avisen er det XXL's dårlige kvartalsregnskab, der får aktierne til at rasle ned.

Regnskabet blev offentliggjort fredag morgen, og resultatet kom altså prompte.

Samtidig har virksomheden meddelt, at den er i fare for at bryde vilkårene for lån.

»Resultaterne i fjerde kvartal 2019 er skuffende, og XXL fortsatte med at tabe andele i et vanskeligt marked indenfor sportsvarehandel,« hedder det i kvartalsrapporten.

I forhold til fjerde kvartal 2018 er omsætningen i virksomheden faldet 10 procent til omkring 2,3 milliarder kroner.

Resultatet før skat i de sidste tre måneder af 2019 var minus 460 millioner kroner. Til sammenligning var der et plus på 55 millioner kroner i samme periode i 2018.

Og meget tyder på, at den negative udvikling fortsætter i det nye år.

Sportskæden oplyser nemlig til det norske medie, at omsætningen i januar i år faldt med 22 procent i forhold til januar sidste år.

Udover dårlige tal på bundlinjen kæmper XXL med et skrantende image efter, at der sidste år kom flere dårlige sager om virksomheden frem i medierne.

Først var der historien om de ansatte, som blev straffet med armbøjninger, hvis de kom for sent.

Så skrev norske medier om lederkurser, som havde karakter af en 'krigsskole', og hvor medarbejdere i undertøj blev overhældt med iskoldt vand.

I efteråret afslørede det norske medie E24, at XXL-ansatte blev tvunget til at arbejde uden løn på Arbejdernes Internationale kampdag, 1. maj.

Den norske sportskæde er med sine cirka 60 varehuse i Norge, Sverige og Finland Nordens største forhandler af sportstøj og fritidsudstyr.

XXL sælger også produkter til danskerne på nettet.