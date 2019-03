Salg af danske rettigheder til kendt løbemærke blev kostbart for Active Sportswear.

I mere end tredive år har Active Sportswear solgt sports- og fritidstøj ikke bare til danskere, men også til Norge og Sverige.

Selskabet står bag mærkerne Forza, Color Kids og Kilmanock.

Nu er virksomheden med hovedkontor i Brønderslev imidlertid gået konkurs, fortæller Finans.

Selskabets egenkapital er stille og roligt forsvundet hen over de seneste år, og ifølge advokat Nicolai Dyhr, der er kurator for konkursboet er der flere årsager.

Blandt andet solgte man for et par år siden de danske rettigheder til det kendte løbemærke New Balance, og det har kostet omsætning.

Regnskabet for 2017 viste et underskud på 300.000 kroner.

Advokaten arbejder nu på at sælge aktiverne i selskabet til mulige købere.

Active Sportswear sidder foruden sine egne mærker også på rettighederne til ketsjersportsmærket Babolat og har tidligere også ejet rettighederne til tøjmærket H2O.

/ritzau/