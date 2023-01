Lyt til artiklen

Sportmaster må vinke farvel til kædens direktør administrerende direktør gennem tre år Andreas Holm.

Han har valgt at sige sin stilling op, skriver han i et længere opslag på det sociale medie LinkedIn.

Beslutningen begrundes med, at Sportmaster står over for en markant omstrukturering, efter at den britiske sportskoncern Frasers Group sidste år købte den underskudsgivende danske sportskæde.

»Vi skal transformere Sportmaster fra et selvstændigt selskab med bestyrelse og direktion til et effektivt eksekverende landekontor. Dermed er der behov for en anden struktur, og for forandring i det nuværende ledelses-setup,« skriver Andreas Holm.

»Den forandring har jeg valgt at starte med at opsige min stilling som ceo med udgangen af 2023. Mit valg og min beslutning handler om at få den rigtige struktur og sikre, at de strategiske og operationelle snitflader er enkle og klare for alle, herunder vores mange samarbejdspartnere,« skriver han.

Sportmasters nye ejer Frasers Group er bedst kendt for at drive den store sportskæde Sports Direct, som har 800 butikker i Storbritannien og mere end 480 butikker på tværs af Europa.

I forbindelse med købet af Sportmaster vil koncernen satse på større Sportmaster-butikker på over 1000 kvadratmeter, lukning af mindre butikker, lavere priser og et udvidet sortiment.

Ifølge Børsen er den samlede investering, der skal gøre kæden førende inden for sit område, på et trecifret millionbeløb.

Andreas Holm siger til Børsen, at det er hans egen beslutning at stoppe.

Trods sin opsigelse skal Andreas Holm i de kommende måneder være med til at implementere alle forandringerne i Sportmaster.