Den danske sportskæde Sportmaster er blevet solgt.

Det er kapitalfonden Nordic Capital, der sælger sportskæden.

Det skriver Børsen, som har fået salget bekræftet af bestyrelsesformanden i selskabet bag Sportmaster, Sport Nordic Capital, Michael Christiansen.

Køberen af Sportmaster er Sportmaster Operations Pte. Ltd., der kommer fra Singapore.

Kæden er på vej ind på det europæiske marked, og derfor er Sportmasters i alt 89 butikker i Danmark en attraktiv start.

»De har mange muskler og vil ind i Europa. At de hedder det samme gør det lettere at forstå for alle. Det er også billigere, fordi der ikke skal bruges penge på rebranding,« siger Michael Christiansen.

Nyheden kan umiddelbart være en god nyhed for Sportmaster.

Sidste år havde selskabet tab på over 100 millioner kroner. Og den nu tidligere ejer måtte skyde godt 35 millioner kroner ind i selskabet, som også fik eftergivet 125 millioner kroner i gæld af Nordea.

Tidligere på året kom det frem, at Sportmaster måtte lukke seks butikker grundet manglende salg.

Sportmaster blev grundlagt i 1979. Hurtigt udviklede kæden sig til en af landets største sportskæder.

Sportmaster har således mere end 1.000 ansatte i sine mere end 80 butikker.

Nordic Capital købte Sportmaster tilbage i 2012.