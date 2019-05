Den danske butikskæde Sportmaster er i alvorlig krise.

Sportmaster har lidt så store tab i 2018, at sportskædens ejer og storbanken Nordea har måttet træde til med en hjælpende hånd i millionklassen.

Regnskabet for 2018 viser et underskud på hele 115 millioner kroner før skat.

For at holde hjulene i gang i Sportmaster, besluttede Sportmasters ejer, kapitalfonden Nordic Capital, at tilføre den kriseramte sportskæde 35 millioner kroner.

Men det er de rene peanuts ved siden af den udstrakte hånd til Sportmaster, som storbanken Nordea er kommet med

Det skriver Finans.

Efter aftale med Nordic Capital har Nordea, som er Sportmasters bankforbindelse, eftergivet en gæld på 125 millioner kroner.

»De aftaler om kapitalen blev forhandlet på plads, da ejerne kunne se, at 2018 ville ende skidt. Banken var med på en aftale, og ejeren kom med ny kapital. Dermed er der vist en tro på fremtiden, og det er en af grundene til, at jeg har sagt ja til jobbet som chef her,« siger administrerende direktør i Sportmaster, Sofie Lindahl-Jessen til Finans.

Sportmaster havde også underskud i 2016 og 2017.

Ifølge Nordic Capital skyldes Sportmasters problemer, at der er pres på markedet for salg af sportsudstyr, på grund af øget konkurrence og ændret forbrugeradfærd.

Kapitalfonden har ejet Sportmaster i syv år, men et salg kan ifølge Finans ligge forude.

Sportmaster har 92 fysiske butikker over hele Danmark og egen onlinebutik.