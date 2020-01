Med kæden Sportmaster solgt til nye ejere i Singapore, siger Sofie Lindahl-Jessen farvel som direktør.

Sofie Lindahl-Jessen stopper som direktør for den danske kæde Sportmaster. Det oplyser hun på det sociale medie LinkedIn.

I opslaget skriver hun, at hun stopper, da Sportmaster har fået nye ejere, og at hendes opgave med at få kæden solgt dermed er opfyldt.

Sportmaster blev i december solgt til Sportmaster Operations fra Singapore.

- Med salget af danske Sportmaster til Sportmaster Group er min opgave afsluttet, skriver hun.

Hun blev ifølge erhvervsmediet Finans ansat i april 2019 og ender dermed med under et år i direktørstolen. Hun skriver i sit opslag på LinkedIn, at hun ikke ved, hvad hun skal efter posten som direktør for Sportmaster i Danmark.

Sportmaster har 89 butikker i Danmark, men har gennem de seneste år været udfordret på økonomien.

I det seneste årsregnskab fik kæden et underskud på mere end 100 millioner kroner. Kæden omsætter for omkring 1,1 milliard kroner om året.

Nordic Capital måtte tidligere i år træde til med 35 millioner kroner. Samtidig eftergav Nordea en gældspost på 125 millioner kroner.

/ritzau/