Den danske butikskæde Sport24 fik i weekenden en ny medejer.

Der var bare lige ét problem. Hverken ejerne eller ledelsen af firmaet, der sælger sportstøj og sportsudstyr, kendte noget til det.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Derfor har Sport24 nu meldt den falske medejer til politiet.

»Vi er rystede over, at dette kan ske. Det er virkelig en mærkelig sag, hvor en eller anden uden vores viden eller kendskab har registreret sig via selvbetjeningssystemet på cvr.dk,« siger direktør Lars Elsborg, der er en del af ledelsen i Sport24, til Finans.

Det var efter weekenden, det gik op for ejerne af og ledelsen i detailkæden, at en mand i Odense pludselig stod til at eje halvdelen af aktierne i firmaet.

Sport24 har også anmeldt ejerregistreringen som falsk til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen oplyser til Finans, at man ikke har nogen kommentarer til sagen.