»Jeg er rystet over, at systemerne er bygget op på en måde, hvor der kan laves den slags ændringer, uden der et filter.«

Sådan lyder det fra Lars Elsborg, direktør for Sport24, efter det tirsdag kom frem, at en mand - uden nogen som helst relation til virksomheden, som sælger sportstøj og sportsudstyr - pludselig stod opført som medejer.

Henover weekenden havde en ukendt fynbo været et smut forbi CVR-registeret og ved hjælp af et par klik og en digital underskrift med sit NemID, lykkedes det ham - midlertidigt - at tiltuske sig titlen som medejer af Sport24.

Lars Elsborg undrer sig over, at det kan lade sig gøre for hvem som helst at registrere sig som medejer af et firma, uden at det skal forbi en ledende medarbejder i pågældende firma, inden det bliver godkendt.

»Det kan jeg simpelthen ikke forstå,« siger direktøren.

Lars Elsborg og hovedaktionær og koncernchef i Sport24, Henrik Bruun, blev gjort opmærksom på den 'nye ejer', af kunder, leverandører og kreditforsikringsselskaber, som ringede for at høre nærmere om 'salget' - som altså aldrig havde fundet sted.

Den første reaktion var ifølge Lars Elsborg at grine lidt og tænke: Det kan ikke lade sig gøre. Men da alvoren gik op for ham selv og koncernchefen, blev stemningen pludselig mere presset.

»Der er et menneske, som vi ikke kender, og som vi ikke ved, hvem er, som kan misbruge firmaets navn og cvr-nummer til at gøre, hvad han vil,« siger Lars Elsborg.

Med mindre der er tale om drengestreger, hvilket, Sport24-direktøren ikke tror, er tilfældet, mener han, der er god sandsynlighed for, man har at gøre med en person, som forsøger at få en fod indenfor i sportsbranchen.

»Vi har hørt, at vedkommende er i gang med at registrere en sportsvirksomhed, så måske har han tænkt, at det kunne give ham en god profil udadtil - eksempelvis, hvis han skal ud og finde investorere,« siger Lars Elsborg.

I et mailsvar til B.T. afviser Erhvervsstyrelsen at kommentere konkrete sager. I samme mail oplyser de, at enhver med NemID som udgangspunkt kan foretage registreringer i CVR. Der påhviler dog disse personer et såkaldt anmelderansvar.

Dette betyder, at hvis Erhvervsstyrelsen bliver opmærksom på misbrug, kan de indgive en politianmeldelse, ligesom de kan udelukke personen fra at anmelde forhold til registrering via NemID.

Styrelsen skriver desuden, at det er muligt at beskytte registrering på et givent CVR-nummer bag et kodeord, så en tredjemand ikke umiddelbart kan foretage registrering.

Dette har Sport24 sidenhen gjort fortæller Lars Elsborg.

Sport24 har har 28 butikker i Jylland og på Fyn samt 30 landsdækkende Sport24 outlet-butikker.

Startskuddet til Sport24 lød den 1. januar 2012, hvor 15 tidligere Intersport butikker, 16 Sport Outlets og 7 Sport Direct afdelinger blev en del af koncernen.