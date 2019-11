Det er opstået splittelse blandt bolig- og grundejerne i milliardprojektet Lübker Golf Resort på Djursland.

Faktisk er splittelsen så stor, at parterne i sagen truer med at gå rettens vej.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Det er et mindretal på knap 50 af de i omkring 200 bolig- og grundejere i det prestigefyldte resort - der blandt andet består af wellness-center, spa, restaurant og golfbaner - som nægter at være en del af den fælles grundejerforening - Lübker Residents Club - som blev grundlagt for halvandet år siden. De har derfor stiftet deres egen forening.

I løbet af året har man ifølge Finans holdt møder for at løse uenighederne mellem de to foreninger, men den mindste af de to foreninger har sendt en trussel om stævning af den fælles grundejerforening, som den ikke finder gyldig.

Lübker Residents Club finder på sin side heller ikke den alternative forening for gyldig. Og også den er klar til at gå rettens vej - blandt andet for at indkræve de mere end 600.000 kroner, som den mener, at den alternative forening er forpligtet til at betale for kontingenter og brugsretsbidrag.

Til Finans fortæller talsmanden for bestyrelsen i den alternative forening, Hans Peter Bjerrisgaard, at man er åbne over for at tale og få løst situationen:

»Men det ser ikke lovende ud. Hvis der ikke kommer en mediator ind snart, ender det med en retssag,« siger han og forklarer, at medlemmerne af den alternative forening blandt andet føler sig chikaneret over, at nogle udgifter er blevet forsøgt tvunget ned over dem.

I et skriftligt svar til Finans forklarer ejer af og adm. direktør på Lübker Golf Resort, erhvervsmanden Carl Aage Nielsen, omvendt, at der ikke er nogen, der er blevet tvunget ind i noget.