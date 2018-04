Natten mellem tirsdag og onsdag indgik regionerne og fagforbundene en delaftale for medlemmer af LO-forbundene og Dansk Socialrådgiverforening. FTF og AC valgte at forlade forhandlingerne.

Dermed er lønmodtager-siden på regionernes område flækket i to. De forbund, der hører under LO, har ifølge FOA-formand Dennis Kristensen takket ja til en aftale på regionernes område. Samme aftale har FTF og Akademikernes Centralorganisation (AC) sagt nej til.

»Vi har fået et resultat, som matcher det, som vi gik ind til forhandlingerne med,« siger Dennis Kristensen tidligt onsdag morgen.

Dermed er der opstået to forskellige positioner blandt lønmodtagerne på regionernes område.

FOAs formand Dennis Kristensen og regionernes Anders Kuhnau i Forligsinstitutionen natten til onsdag.

Omkring klokken et natten til onsdag kom FTF-formand Bente Sorgenfrey ud og forklarede, at det er forbundene under FTF og AC, der siger nej.

Det samme forklarede chefforhandler for lønmodtagerne på regionernes side, Grete Christensen.

I en anden position står LO-fagforbundene, der, mens chefforhandler Grete Christensen og Bente Sorgenfrey forlod Forligsinstitutionen, blev og accepterede den aftale, der var fremlagt.

Bente Sorgenfrey, da hun forlod Forligsinstitutionen natten til onsdag. Hun og FTF vender tilbage onsdag.

Splittelsen blev mødt af skuffelse fra de forbund, der ikke takkede ja til tilbuddet. Ifølge AC er det spisepausen, der har splittet parterne.

»Jeg synes, det er drøn-ærgerligt. Jeg så gerne, at vi var enige om, hvad vi gik efter, siger Lars Qvistgaard,« der er formand for AC.

»Vi har hele tiden gået efter en overenskomstsikret ret til spisepause. Der kan jeg konstatere, at det er andre villige til at slå sig til tåls med.«

Formanden for AC Lars Qvistgaard forlader forhandlingerne i Forligsinstitutionen i København natten til onsdag uden en aftale.

Blandt de parter, der natten til onsdag landede en aftale, er stemningen ikke overraskende mere positiv. Her mener arbejdsgiverne fra Regionerne, at man viser vejen for de øvrige, og håbet er, at flere forbund vil følge efter og sige ja tak til en aftale.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har forhandlet aftalen på plads. Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrende barselsvilkår samt en ny ferieaftale,« siger Anders Kühnau, forhandlingsleder for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

Også hos fagforbundene, der er omfattet af aftalen er dog tilfreds med nattens gennembrud.

»Vi kan sætte flueben ved vores krav. Derudover har fået afskaffet det helt uretfærdige privatlønsværn og dermed sikret, at offentlige ansattes løn fremover følger lønnen for private kolleger.«

Sådan står der i en pressemeddelelse fra FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal, de øvrige håndværkerorganisationer, Teknisk Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening.

Natten til onsdaga valgte to LO-forbund at takke ja til en aftale med arbejdsgiverne. Derimod takkede FTF og Akademinernes Centralorganisation nej og forlod forhandlingerne.

Parterne har forhandlet længe i Forligsinstitutionen, og dette er det første gennembrud i forhandlingerne.

Både FTF og Akademikernes Centralorganisation valgte dog at forlade forhandlingerne.

Håbet i regionerne er nu, at flere forlig vil følge nattens gennembrud.

»Regionerne og LO-forbundene har vist vejen - nu skal resten med. Det er så lidt, der skiller os ad, så der er simpelthen ingen grund til at kaste landets hospitaler og sygehuse ud i en konflikt,« lyder det fra arbejdsgiverne i Regionerne.

Også i fagforbundene håber man, at nattens aftale kan bane vejen for de videre forhandlinger.

»Vi håber, at forliget kan bane vejen for en løsning for alle,« hedder det i forbundenes pressemeddelelse.

