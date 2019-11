Biofos har ifølge erhvervsmediet Finans hjemsendt sin it-chef for at arbejde for selskabets it-leverandør.

Spildevandsselskabet Biofos har hjemsendt sin it-chef for at bijobbe hos selskabets it-leverandør, skriver erhvervsmediet Finans.

Ifølge Finans kendte ledelsen i Biofos godt til it-chefens arbejde for it-leverandøren. Den var bare ikke bekendt med, at han fik penge for det.

Biofos er landets største spildevandsselskab og er ejet af Københavns og Frederiksberg Kommune. Der er 164 ansatte og en omsætning på 480 millioner kroner i selskabet.

Selskabets it-chef, Christian Schmidt Berthelsen, har længe arbejdet for it-selskabet Seams, som i 2018 blev hyret som leverandør hos Biofos.

Ifølge direktør John Buur Christensen var it-chefen ikke med til at hyre Seams, og selskabet kendte godt til Christian Schmidt Berthelsens bijob hos Seams.

Men John Buur Christensen var af den opfattelse, at hans it-chef ikke modtog penge fra Seams.

- Jeg har spurgt ham, om det var noget, han tjente penge på, eller modtog andre goder for. Han har forsikret mig om, at det gjorde han ikke, siger direktøren til Finans.

Christian Schmidt Berthelsen mener dog, at han kun har oplyst, at han ikke tjener penge på handlen mellem Seams og Biofos. Til gengæld har han tjent penge for at hjælpe andre af Seams' kunder.

Ifølge professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing er der som sådan ikke noget juridisk i vejen med den ordning. Men Biofos har nu hjemsendt it-chefen, mens sagen undersøges nærmere.

Biofos renser spildevand i hovedstaden på tre forskellige renseanlæg på Amager og den københavnske Vestegn.

/ritzau/