Spies' legendariske grundlægger, Simon Spies, var kendt som en levemand, der ikke gik stille med dørene.

Det samme kan siges om Spies-gruppens nye ejer, Petter Stordalen. Den stenrige norske excentriker kender Spies' arv – og kommer med et løfte til sin berømte forgænger.

59-årige Petter Stordalen hævede armene i triumf og kaldte overtagelsen af Spies-gruppen 'den bedste dag i mit professionelle liv', da han onsdag annoncerede købet af den nordiske rejsegigant på en pressekonference i Stockholm.

Noget af et udsagn fra en selvgjort mangemilliardær, som ejer en af Nordens største hotelkoncerner, Nordic Choice Hotels.

Men da B.T. et par timer efter pressemødet taler med Petter Stordalen over telefonen, er begejstringen ikke mindre. Tværtimod.

For han mener, det er noget unikt, han nu kommer til at stå i spidsen for – ikke mindst på grund af Spies' historie. Og manden bag: Simon Spies.

Da vi nævner Simon Spies' navn, begynder Stordalen straks at fortælle om den danske rejsekonges meritter. Vi må faktisk afbryde den entusiastiske nordmand for at stille spørgsmålet:

Hvad ville du sige til Spies' grundlægger, hvis du kunne tale med ham lige nu?

Spies' grundlægger, den excentriske rejsekonge Simon Spies (1921-1984). Foto: Børge Walther Vis mere Spies' grundlægger, den excentriske rejsekonge Simon Spies (1921-1984). Foto: Børge Walther

»Du var en pioner i rejsebranchen og langt forud for din tid. En legende. Det var dig, der gjorde rejsebranchen moderne. Det var dig, der gjorde det muligt for os skandinaver at rejse med fly til sydens sol og bo på hotel til en pris, der var til at betale,« siger Petter Stordalen og fortsætter:

»Jeg lover dig én ting, Simon. Jeg lover at videreføre din arv. Jeg lover at passe på Spies-koncernen, som en del af familien.«

Petter Stordalen overtager 40 procent af Spies-gruppen, som blandt andet tæller rejseselskaberne Spies, Täreborg og Ving, gennem sit firma Strawberry Group. Altor (40 procent) og TDR Capital (20 procent) overtager resten af den nordiske rejsegigant, hvis fremtid pludselig blev usikker, da den tidligere ejer, det kæmpestore britiske rejseselskab Thomas Cook, gik konkurs.

Da den norske milliardær hørte om Thomas Cooks gigantiske kollaps, så han muligheden – og slog til.

Her ses Petter Stordalen i en speciallavet Dannebrogsjakke, da han i 2016 annoncerede, at den gamle postcentral på Tietgensgade i København bliver nyt hotel med 380 værelser under Stordalens eget hotelimperium Nordic Choice Hotels. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Her ses Petter Stordalen i en speciallavet Dannebrogsjakke, da han i 2016 annoncerede, at den gamle postcentral på Tietgensgade i København bliver nyt hotel med 380 værelser under Stordalens eget hotelimperium Nordic Choice Hotels. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Vi kom på banen lige med det samme,« siger den norske rigmand, som ifølge Forbes er god for 8,75 milliarder kroner og er blevet kaldt 'den mest ekstravagante skandinav på denne planet'.

Blandt andet på grund af sit enorme tøjforbrug og sin selviscenesættende stil i forbindelse med indvielsen af nye hoteller. Som da Stordalen rappellerede 57 meter ned ad facaden under indvielsen af et hotel i Sverige – selv om han lider af højdeskræk.

Nu er hotelkongen også blevet rejsekonge. Det var dog sin sag at få alle enderne til at gå op, fortæller Stordalen.

For der var en masse aftaler med hoteller, lufthavne og en lang række andre samarbejdspartnere, som skulle reddes ud af Thomas Cooks konkursbo for at gøre det muligt for de nye ejere at videreføre Spies, som vi danskere kender det.

Fakta: Petter Stordalen En af Norges rigeste mænd med en anslået formue på 8,75 milliarder kroner.

Ejer en af Nordens største hotelkæder, Nordic Choice Hotels.

Kæden består af over 170 hoteller, herunder Hotel Skt. Petri i København og det kommende hotel i den tidligere postcentralbygning på Tietgensgade ved Hovedbanegården.

Gift med læge og miljøaktivist Gunhild Stordalen, som er leder af The Stordalen Foundation.

Far til tre voksne børn fra sit tidligere ægteskab. Kilder: Alt for Damerne og Forbes

»Folk fortalte mig, at det ville være umuligt. Men vi gjorde det. Det umulige blev muligt,« siger Petter Stordalen.

Han kalder Spies-gruppen 'Thomas Cooks nordiske kronjuvel' og mener, at de nordiske rejsebureauer har været en meget velsmurt forretning, som har lidt under, at den britiske ejer var i enorme økonomiske problemer.

»Jeg kan forsikre, at pengene fremover bliver i Spies-gruppen og ikke sendes til London som førhen,« siger Petter Stordalen – og vender pludselig tilbage til arven efter Simon Spies.

»Vi lover at videreudvikle produkterne, tilbyde skandinaverne endnu flere spændende destinationer og give dem rejseoplevelser i Simons ånd,« slutter han.