Petter Stordalen jublede og hævede armene i triumf, da han onsdag annoncerede købet af Spies. Vel nærmest en beskeden optræden efter den flamboyante norske milliardærs målestok.

Han er før kommet til skade under indvielsen af et hotel og kaldes af Forbes 'den mest ekstravagante skandinav på denne planet'. Men Petter Stordalens liv tog en markant drejning for fem år siden.

Historien om Spies' nye ejer er historien om en selvgjort milliardær med store armbevægelser, som lever et luksusliv i overhalingsbanen.

Men også historien om en hårdtarbejdende forretningsmand, som i 2014 fik den chokerende besked, at konen Gunhild var uhelbredeligt syg.

En besked, som har været med til at ændre Petter Stordalens liv.

Og gjort et stort indhug i hans enorme formue.

»Gunhild er den dyreste dame, jeg nogensinde har haft! Og det siger faktisk lidt. Men jo flere penge man har, desto større ansvar har man, og derfor arbejder vi nu begge for miljøet og samfundet i et større perspektiv,« siger Petter Stordalen til Alt for damerne.

Han giftede sig med den tidligere model ved et ekstravagant bryllup på luksushotellet La Mamounia i Marrakech i 2010.

Den norske milliardær Petter Stordalen har købt rejseselskabet Spies, og han er meget begejstret for sin investering. Billedet her er fra pressekonferencen i Stockholm, hvor Stordalen annoncerede købet af Ving og Spies.

Festen varede tre dage og kostede ifølge den norske presse intet mindre end 20 millioner kroner. Gunhild ville som agnostiker ikke vies af en præst, så det fiksede Petter Stordalen ved at få musikeren og Live Aid-legenden Bob Geldorf til at stå for vielsen.

Også morgengaven til fru Stordalen var usædvanlig. Efter eget ønske fik hun fonden 'The Stordalen Foundation' af sin nye ægtemand.

Fondens erklærede mål er 'at ændre verden', og det arbejde blev intensiveret, efter at Petter og Gunhildd Stordalen i foråret 2014 fik at vide, at hun lider af den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

»Jeg havde så svært ved at acceptere, at der ikke var noget, vi kunne gøre. At der ikke var en kur, der kunne gøre Gunhild rask. Usikkerheden og følelsen af afmagt var der hele tiden og sled som et stykke sandpapir mod hjernen,« sagde Petter Stordalen i 2017 i et stort interview med B.T.

Petter Stordalen med sin kone, den tidligere model og nuværende læge og miljøforkæmper Gunhild Stordalen.

I dag får Gunhild Stordalen den nyeste og mest eksperimenterende medicin mod sygdommen. Hun bruger al sin tid – og en stor del af Petter Stordalens milliardformue – på fondens arbejde for miljøet, herunder målsætningen om at reformere, hvordan vi producerer og konsumerer mad med henblik på at efterlade en mere bæredygtig planet til vores efterkommere.

Noget af et spring fra det image, Petter Stordalen havde skabt af sig selv, før Gunhild blev syg – og delvist har vedligeholdt også siden da.

»Han er helt afgjort den nordmand, som bruger flest penge på tøj,« sagde advokaten Henrik Christensen, som er en af Stordalens bedste venner, til Forbes i 2012.

Petter Stordalen startede med at sælge jordbær i den norske by Porsgrunn, hvor han voksede op som søn af en købmand. I dag ejer han Nordic Choice Hotels, som er en af Nordens største hotelkæder med over 170 hoteller og 10.000 ansatte.

Fakta: Petter Stordalen En af Norges rigeste mænd med en anslået formue på 8,75 milliarder kroner.

Ejer en af Nordens største hotelkæder, Nordic Choice Hotels.

Kæden består af over 170 hoteller, herunder Hotel Skt. Petri i København og det kommende hotel i den tidligere postcentralbygning på Tietgensgade ved Hovedbanegården.

Gift med læge og miljøaktivist Gunhild Stordalen, som er leder af The Stordalen Foundation.

Far til tre voksne børn fra sit tidligere ægteskab. Kilder: Alt for Damerne og Forbes

Det går bestemt ikke stille af sig, når den Ferrari-glade milliardær åbner et nyt hotel.

Han gjorde sig blandt andet bemærket ved at troppe op i en specialdesignet Dannebrogsjakke, da han offentliggjorde, at Nordic Choice Hotels vil bruge omkring 1,5 milliarder kroner på at ombygge den gamle postcentral på Tietgensgade i København til et luksushotel.

Han har også trodset sin højdeskræk og rappellet 57 meter ned ad facaden til åbningen af et hotel i Arlanda-lufthavnen ved Stockholm.

Men ét af Stordalens kreative påfund var ved at gå helt galt.

Her ses Petter Stordalen i en speciallavet Dannebrogsjakke, da han i 2016 annoncerede, at den gamle postcentral på Tietgensgade i København bliver nyt hotel med 380 værelser under Stordalens eget hotelimperium Nordic Choice Hotels.

I 2015 ankom han på jetski til indvielsen af Clarion-hotellet i Malmø. Men den norske milliardær styrtede med høj fart og smadrede sin tommelfinger.

Med vanlig sans for iscenesættelse lagde Stordalen et billede af sig selv fra hospitalet på sine sociale medier – med beskeden om, at sygehuspersonalets behandling var så god, at de alle sammen ville kunne få et job hos ham med det samme.

Til trods for at der postes mange penge i The Stordalen Foundation, er Petter Stordalen ifølge Forbes stadig god for intet mindre end 8,75 milliarder kroner. Det gør ham til verdens 1.605-rigeste person.

Petter Stordalen har købt 40 procent af Spies-gruppen og bliver sammen med Altor og TDR Capital den nye ejer af det kendte danske rejsebureau, som tidligere var ejet af den nu konkursramte britiske rejsegigant Thomas Cook.

B.T. arbejder på at få et interview med Petter Stordalen.