Der er godt gang i Spies for tiden.

Tidligere på efteråret opkøbte den norske milliardær, Petter Stordalen, Spies, efter den tidligere ejer Thomas Cook blev erklæret konkurs.

Nu køber Spies en hel hotelkæde.

Det skriver Finans.dk.

Det er den spanske hotelkæde Aroe, der er endt i hænderne på Spies-gruppen i Norden.

Aroe består af 2194 værelser fordelt på 12 hoteller på nogle af danskernes mest elskede ferieøer: Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Mallorca og Menorca.

Hotellerne, som Spies har opkøbt, er blandt Spiesgruppens mest populære, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu har sikret nogle af vores mest populære hoteller for fremtiden og samtidig skabt virkelig gode muligheder for at vokse med nye hoteller i Middelhavsregionen og på De Kanariske Øer.«

Det siger Jan Vendelbo, som er administrerende direktør i Spies, til Finans.dk, og fortsætter:

»Ud over mange tilfredse kunder og ansatte har et omfattende arbejde med bæredygtighed på hotellerne resulteret i, at otte hoteller har modtaget Guldstatus, som er højeste niveau i Travelife’s bæredygtighedscertificering.«

Hotelkæden beskæftiger 1.700 ansatte på de spanske ferieøer.

Købsprisen er endnu ikke offentliggjort.