Spies' flyselskab Thomas Cook Airlines Scandinavia ændrer navn.

Navneændringen sker i forbindelse med opkøbet af Spies, som blev annonceret onsdag.

Fra dags dato kommer Thomas Cook Airlines Scandinavia til at hedde - SunClass Airlines.

Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse torsdag formiddag.

»Det er fantastisk at kunne starte en ny AOC (aircraft operating certificate, red.) med opstart af driften allerede dagen efter, vi har lukket den gamle,« siger administrerende direktør Per Knudsen.

»Det er en historisk transaktion, som aldrig tidligere har været gennemført. Transaktionen er meget kompleks og har kun kunnet lade sig gøre gennem yderst kompetent rådgivning af advokaterne fra Gorrissen Federspiel.«

Derudover takker direktøren Trafikstyrelsen for en ekstraordinær indsats for at hurtigt at godkende den nye tilladelse.

SunClass Airlines gik for første gang på vingerne torsdag morgen med 399 hovedsageligt danske Spies-gæster med kurs mod Kap Verde.

Navneændringen får ingen betydning for kunder, der har købt billet hos Thomas Cook Airlines Scandinavia.

»Vi fortsætter med at være luftens bedste valg med virkelig dygtige medarbejdere både i luften og på jorden. Vi har alle været gennem en periode med voldsom turbulens, og jeg kan ikke takke alle mine medarbejdere nok for deres utrættelige arbejde og den benhårde slutspurt for gennemførelse af transaktionen,« siger Per Knudsen og slutter:

»Det er derfor jeg er meget glad for, at vi i dag kan foretage den første flyvning i et nyt selskab med en både finansiel stærk og visionær ejerkreds, og vi glæder os til at byde velkommen ombord hos SunClass Airlines.«

Det er den norske rigmand Petter Stordalen, der sammen med kapitalfondene Altor Fund V (Altor) og TDR Capital købte , Thomas Cook Airlines Scandinavia og Spies, plus søsterselskaberne Ving i Norge og Sverige, Tjäreborg Finland og Globetrotter.