Den danske rejsevirksomhed Spies er blevet solgt til den norske milliardær Petter Stordalen.

Og det var mildest talt en jublende Petter Stordalen, der på et pressemøde onsdag fortalte, at han har købt en af 'nordens kronjuveler' - i form af Spies og søsterselskaberne Ving og Tjäreborg.

Pressemødet, som fandt sted i Stockholm, kan man se billeder fra her i artiklen.

Og man kan vist roligt sige, at det er en begejstret norsk milliardær, som onsdag fortalte om opkøbet.

Den norske milliardær Petter Stordalen var ovenud begejstret på dagens pressemøde.

»Ving gjorde alting rigtigt, Thomas Cook gjorde alt galt. Ving skal i fremtiden være Nordens bedste rejseselskab,« sagde Petter Stordalen blandt andet på pressemødet, der roligt kan kaldes for utraditionelt med den karismatiske nordmand, der blev mødt med klapsalver efterfølgende.

Den solbrune milliardær nærmest jublede også over sit køb.

»Hvorfor står vi her? Det er fordi, det altid er gået godt i Ving. Det har altid været et solidt selskab. Der har været nogle, der drænede Ving for penge. De (Thomas Cook, red.) drænede Ving for det, Ving var.«

»Ving-gruppen nordens bedste rejseselskab. Ving har givet mig den bedste dag i mit professionelle liv,« uddybede han og fortalte, at nu skulle tilliden til selskabet genrejses.

Petter Stordalen fortalte, at dagen var den bedste i hans liv.

»Mange tror det handler om penge’ men det gør det ikke, det handler om mennesker og kultur.«

Petter Stordalen er en norsk milliardær, som har tjent sin formue på hoteller. Så helt ukendt ud i rejsebranchen er han ikke.

Opkøbet kommer efter Spies' ejer Thomas Cook tidligere på efteråret blev erklæret konkurs.

Der har længe været spekuleret i, at Spies sammen med sine nordiske søsterselskaber Ving og Tjäreborg, kunne være interessante at føre videre, da de nordiske selskaber i flere år har været en god forretning i modsætning til det britiske nu tidligere moderselskab.