Fra tirsdag er det slut.

Her bliver kravet om at at bære mundbind, hvis man flyver med rejseselskabet Spies, fjernet. Både for turister og personale.

Det er første gang i næsten to år, at man kan rejse uden mundbind ombord på Spies' egne fly, Sunclass.

»Vores gæster har efterspurgt dette den seneste tid, og da tingene er normaliseret herhjemme og mundbindene afskaffet, mener vi det er tid til at lade dette skinne igennem på vores egne flyvninger i Sunclass-maskinerne også,« siger Spies-kommunikationschef Sofie Folden Lund:

»Jeg tror gæsterne glæder sig til det samme som os, nemlig at kunne se hinandens smil og ansigtsudtryk, og ikke mindst at tale sammen uden at lyden blokeres af mundbindet.«

De første gæster, der får glæde af det de mundbindsfri rejser bliver omkring 500 danskere, der tirsdag morgen rejser til De Kanariske Øer eller Kap Verde.

Personalet fik allerede i fredags besked om lempelsen af kravet, og i en pressemeddelelse fremgår det, at det skabte glæde.

»Vi glæder os til vi igen kan se hinandens smil og ansigtsudtryk. Kontakten med vores glade feriegæster er det som gør, at vi elsker vores job, og det betyder altid noget, når man får feedback gennem et smil eller grin fra gæsterne,« siger kabinechef Carl-Henrik Pedersen:

»Under pandemien har vi smilet med øjnene og gjort vores bedste for at beholde denne kontakt. Men det bliver alligevel dejligt at komme tilbage til normalen.«

Kravet om mundbind bliver fjernet på alle Spies-flyvninger til og fra Danmark, Norge og Sverige.

Flyselskabet understreger dog, at man stadig skal pakke mundbind i bagagen. For der er stadig krav om at bære dem i lufthavn og forbindelse med flere rejsemål.