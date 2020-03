Fredag lukkede Danmark for sine grænser, og Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser ud af Danmark frem til den 13. april.

Det kommer til at gøre rigtig ondt på Spies og andre rejseselskaber, der sædvanligvis sælger mange rejser i påsken.

Det siger administrerende direktør i Spies, Jan Vendelbo:

»Det er utroligt kritisk, at vi er nødt til at stoppe al trafik i en måned, og at vi må annullere alt. Det er uset og aldrig sket før. Det er en ny oplevelse for branchen og utroligt kritisk for hele industrien.«

»Jeg læste et sted, at de restriktioner, der bliver sendt ind nu, er strammere end under Anden Verdenskrig,« siger Jan Vendelbo til B.T.

Den næste måned uden flyvninger gør også rigtig ondt på bundlinjen, og Jan Vendelbo er rigtig glad for, at branchen får noget hjælp fra staten:

»Vi kommer til at tabe rigtig mange millioner kroner. Men vi konstaterer også, at staten kommer med hjælpepakker, og det er vi glade for. Ellers kunne branchen ikke overleve, sådan som vi ser den i dag.«

Udenrigsministeriet meddelte på et pressemøde fredag eftermiddag, at danskere, der er i udlandet, skal komme hjem hurtigst muligt, og det hjælper Spies nu med:

Spies er en af de danske rejsearrangører, som mærker til bekymrede kunder på grund af coronavirus. (Arkivfoto) Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Spies er en af de danske rejsearrangører, som mærker til bekymrede kunder på grund af coronavirus. (Arkivfoto) Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Vi begynder fra i morgen med at hente gæster hjem i god ro og orden, som statsministeren sagde.«

»Der er ingen panik, da der ikke er sket et terrorangreb,« fortæller Jan Vendelbo.

I skrivende stund er der mindst 801 danskere, der er smittet med coronavirus.

Fire danskere er indlagt i kritisk tilstand på grund af virussen.