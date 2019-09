Det danske rejseselskab Spies er truet på sin eksistens, efter moderselskabet, Thomas Cook, er gået i betalingsstandsning og har begæret konkurs.

Det er da også en nedslående melding, som kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard giver mandag formiddag.

»Når Thomas Cook kan gå konkurs efter 178 år på markedet, så tør jeg godt sige, at jeg er nervøs,« siger hun.

Lisbeth Nedergaard fortæller, at hun og hendes kolleger arbejder for at få et overblik over, hvad Thomas Cook-kollapset betyder for Spies og selskabets kunder.

Indtil videre går driften videre. 'For nuværende,' som Lisbeth Nedergaard udtrykker det.

Ingen ansatte er sendt hjem, melder hun, og det er da også muligt fortsat at købe rejser hos Spies.

»Men jeg tror ikke, der er så mange, der gør det,« siger kommunikationschefen.

Hun beklager over for de Spies-kunder, der er blevet ramt af Thomas Cooks konkurs.

Kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard. Pressefoto Vis mere Kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard. Pressefoto

Spies-kunder ude i verden får forventeligt en afklaring på deres situation i løbet af mandag. Lige nu er meldingen, at rejsende løbende må orientere sig på Spies' hjemmeside.

Mandag er 1.400 kunder ramt af problemerne, hvilket direkte hænger sammen med, at Spies benytter Thomas Cooks flyselskab, Thomas Cook Airlines Scandinavia, til at flyve gæster ud i verden.

»Vi er simpelthen så kede af, at det går ud over vores gæster.«

»Det er noget, som foregår ude i verden og rammer os, og det gør virkelig ondt helt inde i vores hjerter,« siger Lisbeth Nedergaard med henvisning til, at Thomas Cook i længere tid har forsøgt at finde 200 millioner pund, der kunne holde selskabet på vingerne.

Ifølge Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank, er alt håb dog ikke ude for Spies.

For der vil være masser af kreditorer med penge i Thomas Cook, der har stor interesse i at lade Spies være på vingerne, fortæller Jacob Pedersen.

»Der er kreditorer, som nu skal forsøge at få penge ind fra alt, der kan realiseres, så de vil se på, hvad der kan sælges fra og hvad, man kan få andre til at overtage,« siger han.

»Spies er ikke konkurs, blot fordi Thomas Cook er konkurs,« konstaterede han tidligere mandag.