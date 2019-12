Et anonymt tip har fået Fødevarestyrelsen til at tilbagekalde både spegepølser og røgvarer af vildt.

Det sker efter, at Fødevarestyrelsens Rejsehold blev ledt til en midtjysk gård, der blandt andet har solgt spegepølser og hjemmerøget vildt.

Her fandt Rejseholdet, at forholdene ikke var egnet til at producere fødevarer.

En hundekurv var eksempelvis placeret i det lokale, hvor maden blev lavet.

På gården, som ligger i Haderup, kan jægere fra området indlevere vildt til opskæring, plukning og tilbagelevering.

Ligeledes blev der altså solgt hjemmerøget vildt og spegepølserne - som ejeren ikke ville fortælle til Rejseholdet, hvor kom fra.

Spegepølsernes oprindelse er derfor ukendt, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Man kan altså risikere, at pølserne er produceret under uhygiejniske forhold.

For at være underlagt Fødevarestyrelsens smileykontrol, skal en virksomhed, der producerer mad, have registreret adresse hos Fødevarestyrelsen.

Det havde gården ikke, og derfor har den således ikke været underlagt Fødevarestyrelsens smileykontrol af blandt andet hygiejne og skadedyrssikring, og man har ikke kunnet føre tilsyn med stedet.

Ejeren var heller ikke i besiddelse af et lovpligtig egenkontrolprogram, der ellers skal sikre, at fødevarerne ikke er sundhedsskadelige.

Under kontrollen valgte ejeren selv at smide ca. 100 stk. vakuumpakket koldrøget krondyrfilet og 120 stk. spegepølser ud.