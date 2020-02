Sidste år har bryggeriet Carlsberg solgt større mængder af blandt andet specialøl og cider, viser regnskab.

Bryggeriet Carlsberg har sidste år solgt større mængder specialøl og cider, og det har hjulpet til med at løfte de økonomiske resultater.

Det viser seneste årsregnskab fra Carlsberg, der er blandt de største bryggerier i verden.

Af regnskabet fremgår det, at mængden af solgte specialøl er vokset 16 procent målt på solgte volumener i løbet af året.

Samtidig er den solgte mængde af bryggeriets globale cidermærke, Somersby, steget med 14 procent.

Det har hjulpet på omsætningen for året på 65,9 milliarder kroner, hvilket er en stigning på fem procent i forhold til året før.

Overskuddet før skat voksede samtidig med 20 procent til 10,2 milliarder kroner. Overskuddet er Carlsbergs største set over flere år.

Cees 't Hart, der er administrerende direktør hos Carlsberg, udtrykker i en kommentar til regnskabet glæde over resultaterne i 2019.

- Vi er glade for vores resultater i 2019. Vi har set en sund vækst i toplinjen, stærk fremgang i margin og stærk pengestrøm. I de senere år har vi styrket vores forretning betydeligt, udtaler han.

Han kan derudover fortælle, at resultaterne kommer bryggeriets aktionærer til gode.

- Resultaterne fra 2019 vil endnu en gang udløse et væsentligt afkast til vores aktionærer, siger Cees 't Hart.

Carlsbergs bestyrelse har således besluttet at foreslå at løfte udbyttet til aktionærerne med 17 procent til 21 kroner.

Dertil foreslås det at indlede et aktietilbagekøbsprogram på fem milliarder kroner.

Kigger man lidt ned i regnskabet for 2019, man se, at det især er i Vesteuropa, at selskabet har præsteret flot. Her steg driftsoverskuddet med 14 procent til 6,2 milliarder kroner, selv om omsætningen kun gik frem med 0,5 procent.

I Asien steg omsætningen med 18,6 procent, hvilket kunne ses på driften, der gik frem med 24,3 procent til knap fire milliarder kroner.

Blandt andet har Carlsberg klaret sig godt på markedet i Kina, som i det nye år er blevet ramt af et virusudbrud.

Carlsberg udtaler sig i beretningen ikke om de forventede negative konsekvenser af virusudbruddet.

/ritzau/