Europas bedste arbejdsplads blandt store virksomheder ligger i Danmark.

Det har en kåring foretaget af analysevirksomheden Great Place to Work slået fast torsdag.

Den nyudnævnte indehaver af den flotte titel er Sparekassen Kronjylland, som har 50 afdelinger fordelt over store dele af Danmark.

»Vi er naturligvis meget glade og stolte,« sider administrerende direktør Klaus Skjødt i en pressemeddelelse.

Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse kunder, og derfor har vi konstant fokus på at sikre en god arbejdsplads med høj trivsel. Administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland, Klaus Skjødt

»Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for tilfredse kunder, og derfor har vi konstant fokus på at sikre en god arbejdsplads med høj trivsel. Det gør vi ikke mindst ved at arbejde sammen som et hold, så det er en stor dag i Sparekassen Kronjyllands historie.«

Ifølge direktøren er medarbejdernes kendskab til virksomhedens strategi, noget de prioriterer højst i Sparekassen Kronjylland.

Et parameter som Great Place to Work fremhæver som et af de vigtigste, når de ser på, hvem der skal udnævnes til Europas bedste arbejdsplads blandt store virksomheder.

»Vi ser gang på gang, at arbejdspladser med en høj grad af tillid mellem ledelse og medarbejdere også skaber gode økonomiske resultater, og det er der en vis logik i,« siger direktør i Great Place to Work Danmark, Liselotte Jensen.

Medarbejdernes kendskab til virksomhedens strategi er et af de steder, hvor Sparekassen Kronjylland skiller sig positivt ud. Her er fem medarbejdere i gang med et strategispil. Vis mere Medarbejdernes kendskab til virksomhedens strategi er et af de steder, hvor Sparekassen Kronjylland skiller sig positivt ud. Her er fem medarbejdere i gang med et strategispil.

»Medarbejdere, der hver dag møder på arbejde og føler sig set, hørt og respekteret, er alt andet lige mere motiverede for at yde en god indsats.«

Great Place to Work har kåret Europas bedste arbejdspladser siden 2003.

Kåringen er opdelt i fire kategoriet: Bedste multinationale arbejdsplads, bedste arbejdsplads med 500+ medarbejdere, bedste arbejdsplads med 50-499 medarbejdere og bedste arbejdsplads med 20-49 medarbejdere.

Det er første gang siden 2011, at en dansk virksomhed kåres som vinder i en af de fire kategorier.