Banken Spar Nord er røget op listen over systemisk vigtige banker i Danmark. Det øger kravene til banken.

Spar Nord er onsdag udpeget til systemisk vigtig bank af Finanstilsynet. Det øger kravene til banken, men anses som en positiv ting, skriver Spar Nord i en fondsbørsmeddelelse.

Banken skriver, at dens reserver ligger "komfortabelt" over de krav, den nye status indebærer.

- Vores nye status som sifi (systemisk vigtigt finansielt institut, red.) medfører en række skærpede krav både administrativt og på kapitalsiden. Men vi forventer, at udpegningen samlet set vil være en fordel for os.

- Særligt i forhold til den fremtidige fremskaffelse af kapital og funding forventer vi, at sifi-status vil være en styrke.

- Herudover er det vores forventning, at vi som sifi vil stå stærkere i konkurrencen om større erhvervskunder og offentlige kunder, skriver Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, i meddelelsen.

Systemisk vigtige finansielle institutter er et begreb, der er skabt oven på finanskrisen. Her måtte kollapsende banker reddes af staten, hvilket truede med at trække hele samfundets økonomi med ned.

Efterfølgende er der over store dele af verden - inklusive Danmark - indført regler, hvor finansielle virksomheder over en vis størrelse udpeges til at være systemisk vigtige.

Disse underlægges skærpede krav til deres finansielle modstandskraft. De skal blandt andet også have planer for en ordentlig og struktureret nedlukning liggende.

I Danmark tæller listen over systemisk vigtige finansielle institutter blandt andet Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank og Nordeas realkreditafdeling.

Mens titlen som systemisk vigtig kommer ved øgede krav, kan det også ses som en fordel, da det øger tilliden til, at staten vil træde ind, hvis banken har problemer.

Det kan gøre det lettere og billigere at hente penge for en bank, da risikoen for udlånerne dermed er mindre.

