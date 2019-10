Som konsekvens af den negative rente hos Nationalbanken indfører Spar Nord nu negative indlånsrenter.

Spar Nord følger andre danske banker trop og indfører negative indlånsrenter for både privat- og erhvervskunder.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Spar Nord forklarer, at ændringen sker som konsekvens af, at Nationalbanken for nylig har sænket indskudsbevisrenten til minus 0,75 procent - det laveste nogensinde.

Det betyder, at det koster de almindelige banker at have deres overskydende penge - som stammer fra privatkunder og virksomheders opsparinger - stående hos Nationalbanken.

- Ændringen betyder, at renten på erhvervsindlån sænkes til minus 0,75 procent, skriver Spar Nord i meddelelsen og fortsætter:

- Samtidig indfører banken negative renter på privatområdet, så indlån over 750.000 kroner fremover forrentes med minus 0,75 procent.

Også Jyske Bank og Sydbank har tidligere indført negative renter over for flere kunder.

/ritzau/