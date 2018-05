Både sosu-elever og sosu-ansatte får et markant lønløft i efter overenskomstforlig mellem KL og FOA.

København. Cirka 5000 kroner årligt. Så meget vil en social- og sundhedsassistent ifølge KL stige i løn som følge af den seneste tids overenskomstforhandlinger.

Det står klart, efter at Kommunernes Landsforening (KL) og FOA onsdag er blevet enige om et forlig angående udmøntningen af den såkaldte rekrutteringspulje på lidt over 500 millioner kroner.

Pengene skal bruges på at give sosu-assistenter og sosu-elever højere løn, så det er nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde ansatte.

- Det har været et af de vigtigste krav ved overenskomstforhandlingerne for KL, at vi finder veje til at håndtere den store rekrutteringsudfordring, som kommunerne oplever på ældre- og sundhedsområdet, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, i en pressemeddelelse.

Med onsdagens aftale får sosu-assistenter en lønforbedring på mindst ét løntrin.

Mens hver sosu-assistent vil få en lønstigning på cirka 5000 kroner om året, vil der være et endnu større lønspring for dem, der har mellem fire og ti års anciennitet.

Alle sosu-assistenter og hjælpere vil også få højere tillæg og pensionsindbetalinger for at arbejde på skæve tidspunkter samt en ren pensionsforbedring på 0,29 procentpoint.

- Det er et rigtig godt resultat, som højner respekten og anerkendelsen for fagene - blandt andet gennem en betragtelig lønfremgang for alle. Det er jeg glad for og også lidt stolt over, siger sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Karen Stæhr i en pressemeddelelse.

/ritzau/