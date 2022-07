Lyt til artiklen

Det kniber med at holde et højt sommerhumør i det danske erhvervsliv.

Nye opgørelser fra Danmarks Statistik slår med syvtommersøm fast, at både detailbranchens omsætning og erhvervslivets forventninger er faldende.

Detailsalget faldt i juni for anden måned i træk – med 3,2 procent.

Således er tendensen fra coronakrisen med skyhøj omsætning i detailhandlen nu forduftet, da salget kun ligger en smule højere, end det gjorde før pandemiens indtog, skriver Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank.

»Den tårnhøje inflation og den fulde genåbning af dansk økonomi varsler en ny virkelighed for detailhandlen. De kommende måneder bliver kun endnu mere udfordrende. Det vil dæmpe farten i dansk økonomi, og en periode med decideret fald i den økonomiske aktivitet er bestemt realistisk,« skriver han.

Det er dog værd at bemærke, at faldet kommer fra et ekstraordinær højt niveau.

»Trods det løbende fald gennem det seneste år bliver der dybest set stadig handlet omkring det samme som før coronakrisen. Det vidner om, at danskernes købesult trods alt ikke er slået helt i stykker af stigende priser og en rekordlav forbrugertillid,« skriver Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom i Arbejdernes Landsbank.

Hun fremhæver også, at der er rekordhøj beskæftigelse, og at danskerne har mere end 1.000 milliarder stående på bankkontoen. Et plus i en tid, hvor inflationen ikke er set højere i 40 år.

»Det er meningen«

Danmarks Statistiks konjunkturbarometer viser, at erhvervslivets forventninger er dalet på tværs af næsten alle brancher.

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, var på 98,2 i juli. Det er lavere end i juni, hvor erhvervstilliden var 99,9. Går vi tilbage til april, var erhvervstilliden på indeks 110,7, forklarer Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

»På ganske få måneder er optimismen i de danske virksomheder svækket markant,« skriver han.

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, fremhæver, at det dalende forbrug er en nødvendighed.

»Efterspørgslen er presset af, at inflationen gør forbrugerne fattigere, og af, at rentestigninger gør det dyrere at forbruge og investere. Det er meningen, da det er nødvendigt for at dæmpe inflationen,« skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

For nylig hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) styringsrenten med et halvt procentpoint. Den første rentestigning i 11 år, og der er mere af den slags i vente.

»Når det gælder inflationen, må vi nok konstatere, at det bliver endnu værre, før det bliver bedre. I hvert fald viser dagens tal, at over to tredjedele af virksomhederne inden for detailhandel forventer at sætte priserne op, og det er ny rekord,« skriver Las Olsen.

