Manden, der stod i spidsen for at føre sammenhængsreformen ud i livet, skal være digital direktør i DI.

København. Dansk Industri har hevet en stor kapacitet i hus til at stå i spidsen for en ny digitaliseringsindsats.

Erhvervsorganisationen har været på rov i Finansministeriet, hvor man har kapret Lars Frelle-Petersens underskrift.

Afdelingschefen har siden sidste sommer arbejdet under innovationsminister Sophie Løhde (V) og været ansvarlig for at få sammenhængsreformen for den offentlige sektor til at glide.

Det arbejde stopper 1. marts, hvor han i stedet bliver digital direktør i Dansk Industri.

Her skal han stå i spidsen for branchefællesskabet DI Digital, ligesom han får ansvaret for en ny digitaliseringspolitisk enhed. Han bliver også medlem af direktionen.

- Lars Frelle-Petersen er en af de mest kompetente og erfarne ledere i Danmark inden for digitaliseringsområdet, så han er den helt rigtige at sætte i spidsen for det arbejde i DI, siger Karsten Dybvad, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Lars Frelle-Petersen var fra 2012 til 2017 direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Han har tidligere også været ansat i blandt andet Økonomistyrelsen.

/ritzau/