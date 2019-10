De to traditionelt største afdelinger i Sony oplever faldende salg, men Sony har fundet ny guldgrube.

Japanske Sony har de første seks måneder af sit skæve regnskabsår haft større succes med salg inden for mobilkameraer og film end med salget af Playstations og spil hertil.

På de seks måneder er salget fra elektronik-gigantens spil-afdeling, der er en af Sonys hjørnesten, faldet med omkring 6,75 milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

Modsat buldrer salget frem inden for mobilkameraer og Sonys afdeling for film-produktion. Eksempelvis er Sonys salg af kamera- og sensor-løsninger steget med fem milliarder i løbet af det halve år målt op imod sidste års resultat.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters særligt salget af kameraer til mobiltelefoner og dertilhørende sensorer, der sælger stort.

Det skyldes, at kvaliteten i mobiltelefoners kamera er blevet en af de mest fremtrædende forskelle mellem de forskellige nye modeller.

Også afdelingen for elektronik, der blandt andet er kendt for at sælge fjernsyn, oplever et faldende salg. Men her har Sony formået et nedbringe udgifterne endnu hurtigere end salget er faldet, og derfor har afdelingen øget sit overskud.

Og den historie går igen for hele koncernen. Selv om omsætningen er faldende for det første halvår er en større del af salget blev omsat til en overskud, og bundlinjen er vokset.

Den øgede lønsomhed har fået Sony til at opjustere sine forventninger til overskuddet for hele året med et par milliarder kroner til næsten 52 milliarder kroner.

/ritzau/