Den nye Playstation 5 har et sort og hvidt design, der matcher konsollens nye controllere.

Sony afslører torsdag aften sin nye spillekonsol, Playstation 5.

Efter et timelangt event, hvor en masse nye spil til den nye konsol blev annonceret, offentliggjorde Sony designet på virksomhedens flagskib.

Konsollen har ifølge techmedier som The Verge og inputmag.dk et sort og hvidt design, der matcher de nye controllere.

PS5'en er designet til - modsat sine forgængere - at stå vertikalt og bliver udgivet i to forskellige udgaver: En med et optisk 4k-drev og en ren digital udgave. Konsollen uden det optiske drev er væsentligt tyndere.

Priserne på de to konsoller er ikke offentliggjort endnu, men den rent digitale udgave bliver billigere.

Konsollen kan også - ligesom den nye konsol fra rivalen Xbox - ligge horisontalt under et tv eller en skærm.

Af tilbehør kommer der en DualSense-opladerstation, et nyt hd-kamera, et Pulse 3D trådløst headset og en fjernbetjening til medieafspilning.

