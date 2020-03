Der er et stort arbejde med at åbne Djurs Sommerland, og grundet smitterisiko skydes sæsonstart 18 dage.

Djurs Sommerland skyder sæsonåbningen fra 2. maj til 20. maj på grund af coronavirusset.

Det oplyser forlystelsesparken på Djursland i en pressemeddelelse.

- Vi oplever alle, at den aktuelle situation hele tiden ændrer sig, og det skal vi forholde os til, siger direktør Henrik B. Nielse.

- Samtidig er der et stort arbejde forbundet med at starte en ny sæson op, og det kræver blandt andet, at mange mennesker er på arbejde på samme tid.

- Det er smitterisikoen for stor til på nuværende tidspunkt. Derfor er det desværre nødvendigt at tage den svære beslutning at udskyde vores åbning, siger han i pressemeddelelsen.

Den udskudte åbning betyder, at der vil være lukket de syv første dage i sæsonen, hvor det var planlagt at holde åbent mellem 2. maj og 20. maj.

Til gengæld vil Djurs Sommerland forlænge sæsonen i den anden ende ved at holde åbent de sidste to weekender i september.

Det er blandt andet af hensyn til personer med sæsonkort. Sidste år havde Djurs Sommerland 780.000 gæster i løbet af året.

Legoland i Billund har flere gange skudt sæsonåbningen, og planen er nu at åbne for gæster 24. april.

Tivoli i København har også skudt sin åbning i foråret grundet corona. Oprindeligt var planen at åbne 2. april, men det er skubbet frem til 30. april.

Den samme beslutning er taget på Bakken nord for København, hvor der også åbnes 30. april. Den tidligere åbningsdato var 3. april.

Coronavirusset har også ramt Cirkusrevyen, som har sine forestillinger på netop Bakken.

Årets premiere er udskudt til 2. august fra 14. maj. Det betyder, at en række forestillinger er udskudt til andre dage, og for først gang nogensinde vil der være forestillinger i vintermånederne - helt ind i december.

I BonBon-Land ved Holme-Olstrup på Sydsjælland er åbningen udskudt fra 25. april til 21. maj.

