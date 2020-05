Mange virksomheder i sommerhusbranchen bløder penge efter, at regeringen valgte at lukke grænserne. Det betyder, at tyskerne, der normalt står for 65 procent af alle lejede sommerhuse i Danmark, ikke kan gøre det i år.

Grænselukningen har dog for virksomheden 'Campaya Sommerhusudlejning' betydet, at deres salg i april steg med 472 procent i forhold til april sidste år.

Grunden til den enorme stigning er, at Campaya har specialiseret sig i at udleje danske sommerhuse til danskere, og da alle tyskerne ikke kommer og lejer de mange sommerhuse, så er der masser af sommerhuse, som danskerne kan leje.

Det er dog en succes på en trist bekostning, mener kommunikationsansvarlig i Campaya Sommerhusudlejning, Jesper Kamp Kruse:

»Det er ambivalent. Det er ren og skær held, at det er os, det går godt for, mens andre bløder. Vi har tilfældigvis rigtig godt fat i danskerne, så det er succes i en trist virkelighed. Vi er selvfølgelig glade på egne vegne, men det er ikke en situation, hvor vi jubler helt vildt, og er glade helt nede i maven. Det kan vi ikke være.«

»Det, vi glæder os over, er, at vi kan tilbyde et lys i mørket for så mange danske familier,« siger Jesper Kamp Kruse.

I februar og marts omsatte virksomheden for halvdelen af, hvad de havde budgetteret med, da der var meget nervøsitet på markedet, men det har altså fuldstændig vendt sig nu:

»Nu er vi langt over, hvad vi havde budgetteret med for de første måneder. Vi stod og kiggede ind i april og var lidt stressede. Men nu har vi tjent mange flere penge end, hvad vi havde regnet med.«

»Men vores succes er stadig på bekostning af andres nedtur, desværre. Det er en speciel situation.«

Jesper Kamp Kruse fortæller yderligere, at starten på maj viser, at tendensen fra april højst sandsynligt fortsætter.

Det betyder også, at Campaya nu har ansat to nye folk, og en tredje er på vej, da der har været så meget pres på den sidste måned, og det kun ser ud til, at det fortsætter.

Den enorme stigning betyder også, at virksomheden nu er meget længere i dens udviklingsplaner.