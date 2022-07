Lyt til artiklen

De voldsomme rentestigninger har på mange måder sat en stopper for aktiviteten på boligmarkedet.

Det har betydet dalende salg af sommerhuse i alle de største sommerhuskommuner sammenlignet med sidste års kvartal.

Det viser helt friske tal fra Boligsiden.

Men ét sted ser ud til at være upåvirket af denne tendens.

Nemlig solskinsøen Bornholm.

Boligsidens handelstal for juni måned viser nemlig, at Bornholm er den eneste kommune i landet, som har haft et stigende salg af sommerhuse.

Konkret er der tale om en stigning på hele 60 procent i forhold til sidste år.

Men til historien hører også priserne. For prisudviklingen på Bornholm er vendt lidt på hovedet.

Udvikling i salget af sommerhuse Tabellen viser antal solgte sommerhuse i perioden april, maj, juni i de enkelte kommuner sammenlignet med samme periode sidste år. Bornholm: 107 – 67 Slagelse: 71 – 75 Halsnæs: 107 – 120 Skive: 35 – 45 Kolding: 28 – 37 Sønderborg: 33 – 44 Odsherred: 237 – 320 Silkeborg: 32 – 44 Frederikssund: 85 – 123 Norddjurs: 69 – 100 Der er kun medtaget data for kommuner, hvor der har været minimum 25 handler i 2. kvartal 2022. Kilde: Boligsiden

»For stik imod normalen steg priserne igennem efteråret og vinteren, hvorimod de nu er faldet igennem foråret,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

»Det kan tyde på, at det ikke er de ekstraordinære huse til meget høje salgspriser, der nu bliver solgt mange af, men derimod huse i et lidt lavere prisleje, som omvendt frister flere købere, og dermed får salget til at stige,« siger hun.

Samtidig ligger salget også et pænt stykke over gennemsnittet for samme periode i årene 2015-2019, inden corona satte ekstra skub i sommerhushandlerne.

På landsplan ligger salget af sommerhuse i andet kvartal 2022 på niveau med gennemsnittet for salget i samme periode i årene 2015-2019.