April 2020 er den måned i de seneste ti år, hvor der er solgt flest sommerhuse, viser tal fra Boligsiden.

Hvert år begynder sommerhussalget for alvor at rulle i april, og det er også tilfældet i år. Men nye tal viser endda, at salget i april i år under coronakrisen ikke er set højere i nogen anden måned i de seneste ti år.

Dermed har coronakrisen tilsyneladende smittet positivt af på de mange danskere, der har gået med en drøm om at købe sommerhus.

De nye tal kommer fra boligportalen Boligsiden, der har regnet sig frem til, at ejendomsmæglere har solgt 1291 danske sommerhuse i april. Sammenligner man med salget i april sidste år, er det en stigning på 41 procent.

Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden, fortæller, at sommerhusudbuddet er det laveste i ti år, men samtidig er salget altså på sit højeste i ti år.

- I lang tid har der været en stigende interesse for at købe sommerhuse, og den faldt lidt, da coronaudbruddet kom. Men ret hurtigt kom vi over det punkt, hvor man lige skulle trække vejret, og så begyndte folk igen at kigge efter sommerhuse.

- Så er der mange, der har tænkt, at den sommerferie, man skulle holde i Italien, har fået lange udsigter og nok ikke bliver til noget. Og så har flere vendt blikket mod Danmark for at finde et sommerhus, siger Birgit Daetz.

Hun tilskriver coronakrisen en stor del af betydningen for, at salget har været så stort i april.

Desuden er renten lav, og det har også en stor betydning, vurderer Birgit Daetz.

Mens sommerhussalget er steget, er antallet af solgte huse- og ejerlejligheder gået i den anden retning.

Salget af villaer og rækkehuse i april faldt med 19 procent sammenlignet med april sidste år, og for ejerlejlighederne er der tale om et fald på 31 procent i samme periode.

Salget er nu begyndt at stige igen, men Birgit Daetz tror, at coronakrisen i en periode fik folk til at holde sig tilbage.

- Vi så efter coronanedlukningen, at interessen for boligmarkedet stoppede helt op.

- Jeg tror, folk lige skulle sunde sig og se, hvor meget coronaen ville påvirke den enkeltes økonomi og jobsituation, siger Birgit Daetz.

Boligsidens salgstal dækker ifølge Birgit Daetz over 90 til 94 procent af alle salg.

