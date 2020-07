I juni er der givet 25.924 lånetilbud, hvoraf 9542 af dem har været tilbud til boligkøb, viser tal.

Lysten til at låne penge til blandt andet boligkøb er steget i juni, efter at den fik et tilbageslag i løbet af foråret.

Det fremgår af tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, herunder realkreditinstitutterne.

Samlet blev der i juni givet 25.924 lånetilbud, hvilket var omkring 10.000 flere end i måneden forinden.

Ud af de 25.924 lånetilbud i juni var 9542 af dem tilbud til boligkøb.

- Boligmarkedet er ved at komme op i gear igen efter nedlukningen af landet, siger Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Interessen for blandt andet sommerhuse ser ud til at have været stor i juni, da der ifølge Finans Danmark har været forholdsvis meget aktivitet i markedet for sommerhuse.

Det kan være en af årsagerne til, at der er blevet givet flere tilbud på lån til køb af ejendom, vurderer Ane Arnth Jensen.

- Så det er ikke overraskende, at der netop i Vest- og Sydsjælland er givet flest lånetilbud til boligkøb, da det er et område med mange sommerhuse, siger hun.

/ritzau/