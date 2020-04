Markedet for for udlejning af sommerhuse er blevet fuldstændig ødelagt af coronakrisen.

Det er lukningen af grænserne, der nu betyder, at afbestillinger fra især tyskere vælter ind over branchen.

Det skriver Finans.

Mediet har talt med administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro, om den katastrofale situation:

»Frem til og med påsken har vi fået aflyst 1,4 millioner overnatninger fra først og fremmest tyskere. Markedet ligger fuldstændig ned,« fortæller Carlos Villaro.

Nu prøver virksomheder som Novasol og Dancenter at få deres gæster til at ombooke deres ferie eller tag imod et tilgodebevis.

På den måde løser man problemet hos gæsterne, men det betyder sommerhuse, der står øde hen de næste måneder.

Administrerende direktør i Dancenter, Kim Holmsted, fortæller, at de også er hårdt ramt på aflysninger og manglende bookinger i juni og juli.

Det er et alvorligt problem, da over halvdelen af årets indtægter i udlejning af sommerhuse kommer fra maj, juni og juli.

Mange udlejningsbureauer har tabt mere end 90 procent af deres omsætningen fra den ene uge til den anden, fortæller Carlos Villaro.

Krisen har nu fået branchen til at henvende sig til erhvervsminister Simon Kollerup i et håb om at få en hjælpende hånd, ligesom man har set hotelbranchen få.

Alene på udlejninger omsætter sommerhusbranchen for tre-fire milliarder kroner.