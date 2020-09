Det danske boligmarked viser ingen tegn på at lade sig røre af coronakrisen, vurderer økonom.

Boligmarkedet var fortsat præget af sommerhumør i juli med prisstigninger og usædvanligt mange handler.

Blandt andet blev der solgt flere enfamiliehuse end i nogen anden juli måned siden 2006, oplyser Danmarks Statistik.

Målt fra juli 2019 til juli 2020 er priserne på enfamiliehuse steget med 4,2 procent, og priserne på ejerlejligheder er steget 6,7 procent.

- Faktisk har der været lutter prisstigninger på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i alle årets første syv måneder, dog med undtagelse af et beskedent prisfald på enfamiliehuse i marts, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen viser det, at mens arbejdsmarkedet blev og stadig er hårdt ramt af coronakrisen, er boligmarkedet kommet hurtigt videre.

- Det bekræfter, at effekten af coronakrisen på boligmarkedet indtil videre har haft en meget midlertidig karakter. Samtidig ser vi fortsat stærke tal for aktiviteten, og de stigende priser er således ikke et udtryk for, at der bare sælges færre boliger, skriver hun i en analyse:

- Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad den seneste tids stigning i smitten og nye restriktioner kan komme til at betyde.

- Mange danskere lader til at have opfattet coronakrisen som noget midlertidigt, og frygten er, at den aktuelle anden bølge kan rykke ved den opfattelse.

- Samlet set er det dog svært at forestille sig, at boligejerne kommer til at gå fattigere ud af 2020, end de kom ind i det. Noget der ellers var svært at forudse i marts, da det så værst ud, skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

