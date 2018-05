Som den første kæde i Danmark går Coop-kæden Fakta i denne uge i gang med at indføre en ny form for selvbetjening i sine 359 butikker.

I første omgang er det 10 butikker, der får den nye mulighed, men planen er, at kunderne i alle butikkerne får mulighed for selv at scanne deres varer, inden året er omme.

Det skriver Coop i en pressemeddelse.

Det er medlemmer af Coop, der får muligheden for at slippe for køen ved at scanne varen med deres mobiltelefon, lægge varerne direkte i indkøbsposen og betale med telefonen. Konceptet kalder Copp for 'Bip & Betal', og det er allerede testet i en række Kvickly og SuperBrugser.

»Vi ønsker at give kunderne den ekstra fordel ved at handle i Fakta, at det er hurtigere og nemmere. For vores medarbejdere betyder det, at vi får frigivet ekstra ressourcer til at holde orden i butikkerne. For der vil ikke blive ændret i bemandingen, selv om det nu vil være muligt at betjene sig selv,« siger forretningsudviklingschef i Fakta, Lars Rasmussen, Fakta.

Coop oplyser, at man vil udføre stikprøvekontroller i butikkerne for at sikre, at alle kunder har scannet alle varerne.