Bilforhandleren Kenneth Falke Theil trak overskrifter, da han i begyndelsen af oktober solgte 41 specialbiler for et større millionbeløb.

Den dyreste af bilerne - en sjælden Porsche 911 Gemballa GTR 750 fra 2003 - blev solgt for 1,5 millioner danske kroner, så der kom nok med penge ind på aktionen.

Få dage senere blev et af Kenneth Falke Theils selskaber ved navn Dansk Autoconsult dog taget under konkursbehandling til stor overraskelse for Kenneth Falke Theil.

Det skriver Jydskevestkysten.

»Jeg synes, det er lidt svært at tale om en konkurs, når man fire dage senere har adgang til 25 mio. kr. Det havde jeg haft, hvis man ikke havde erklæret selskabet konkurs,« har Kenneth Falke Theil sagt til mediet.

Han også fortæller, at han var overbevist om, at han havde 14 dage til at løse problemet i Dansk Autoconsult.

Jydskevestkysten fortæller, at det var en ubetalt skatte- og momsregning, der førte til konkursen.

Kenneth Falke Theil skyldte Skat 2 millioner kroner.