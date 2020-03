En gårdmand ved Ringsted har solgt 20.000 æg til hamstrings-danskere på en time. Det skriver Sn.dk.

Corona-krisen har lukket alle de dyre michlin-restauranter i København. Det er dårligt nyt for de små landmænd, der lever af at levere kvalitetsråvarer til restauranterne.

En af dem er Michel Poulsen, der sammen med sin kæreste Marie Østergaard driver det lille landbrug Søtofte.

Pludselig stod de med 20.000 æg og en masse mælk og youghurt fra fritgående græsmælkskøer, som de ikke kunne komme af med.

Af frygt for at de gode varer skulle gå til spilde åbnede de mandag op for gårdsalg, og det viste sig at være det helt rette midt i denne hamstringstid.

Fra kl. 15-18 havde de drive-in gårdsalg, men måtte efter lidt over en time melde alt udsolgt.

»Det var helt sindssygt. Vi måtte nærmest ind og massere hønsene for, at de skulle lægge flere æg,« siger Michel Poulsen til mediet.

Under gårdsalget holdt bilerne i lange køer, og det glæder Michael Poulsen. Salget af de 20.000 æg betyder nemlig, at han kan aflønne sin ene medarbejder.