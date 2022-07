Lyt til artiklen

En grillfavorit er onsdag blevet tilbagekaldt fra producenten.

Det drejer sig om 'Gris & Okse Frankfurter', som er blevet solgt over hele landet.

Sådan lyder det i en meddelelse tirsdag fra Hilton Foods.

Tilbagekaldelsen skyldes, at pølserne er fejlmærkede, for det fremgår ikke, at de kan indeholde allergenet ost (mælk).

Det kan personer med allergi over for mælk risikere at opleve en allergisk reaktion, hvis de spiser dem.

Frankfurterpølserne er solgt Dagli’Brugsen-, Superbrugsen-, Fakta- og Kvickly-butikker.

Det drejer som pakker med 1.500 gram, der er ifølge datomærkningen er produceret 30. juni 2022. De kan holde sig til 19. juli.

Det såkaldte EAN-nummer er 5700381872399.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at man skal returnere pølserne til den butik, hvor man har købt dem.

En anden mulighed er også at kassere dem.